Эрдоган хочет открыть еще один гуманитарный коридор из Украины в Турцию: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Турция выступает с предложением открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортироваться на лечение в турецкие госпитали. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
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Также издание "Комментарии" сообщало — Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью, заявил в вечернем обращении 10 января президент Украины Владимир Зеленский, комментируя, среди прочего, тяжелую ситуацию в Донецкой области, где оккупанты штурмуют Бахмут и Соледар. По словам Зеленского, свободный мир имеет всё необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. Какие составляющие должны сложиться, чтобы РФ постиг крах уже в этом году? Видны ли соответствующие перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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