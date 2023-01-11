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Эрдоган хочет открыть еще один гуманитарный коридор из Украины в Турцию: о чем идет речь

Турецкий президент намекает, что война надолго и предлагает открыть коридор для раненых из Украины в Турцию

сегодня, 15:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Турция выступает с предложением открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортироваться на лечение в турецкие госпитали. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган хочет открыть еще один гуманитарный коридор из Украины в Турцию: о чем идет речь

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Шереф (Ред. – спикер министерства иностранных дел Турции Мартин Шефер) сделал предложение; открытие коридора специально для раненых. Мы готовы к этому. Не только из России-Украины, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии мы доставляем раненых в больницы, лечим их и возвращаем. Мы будем продолжать это делать в будущем", — отметил турецкий лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин рассказал, благодаря кому Россия еще держится, несмотря на беспрецедентные санкции Запада.                                                  

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью, заявил в вечернем обращении 10 января президент Украины Владимир Зеленский, комментируя, среди прочего, тяжелую ситуацию в Донецкой области, где оккупанты штурмуют Бахмут и Соледар. По словам Зеленского, свободный мир имеет всё необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. Какие составляющие должны сложиться, чтобы РФ постиг крах уже в этом году? Видны ли соответствующие перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogandan-onemli-aciklamalar-42202315
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