Эрдоган и Киличдароглу проголосовали на выборах: что сказали политики

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
14 мая проходят парламентские и президентские выборы в Турции. Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и его главный конкурент Кемаль Киличдароглу посетили избирательные участки и проголосовали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Реджеп Эрдоган и Кемаль Киличдароглу. Фото из открытых источников
Президентские выборы в Турции могут положить конец 20-летнему правлению Реджепа Эрдогана. По мнению политиков все больше склоняется в сторону авторитарного управления страной. Согласно опросам, проведенным за несколько дней до выборов, общий кандидат от оппозиционных сил Кемаль Киличдароглу опережает действующего президента на несколько процентов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
После открытия участков для голосования оба политика успели проголосовать.
В то время как Реджеп Эрдоган после голосования надеется на хороший результат для страны.
Напомним, что голосование продлится до 17:00, а турецким СМИ запрещено сообщать о промежуточных результатах до 21:00.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из трех оппозиционных кандидатов решил прекратить свое участие в попытках одержать победу на выборах президента Турции.
Также "Комментарии" писали о турецком президенте, который перед выборами анонсировал масштабное повышение зарплат для государственных служащих.
Обсуждения
Новости