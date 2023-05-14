Эрдоган и Киличдароглу проголосовали на выборах: что сказали политики

14 мая проходят парламентские и президентские выборы в Турции. Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган и его главный конкурент Кемаль Киличдароглу посетили избирательные участки и проголосовали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Реджеп Эрдоган и Кемаль Киличдароглу. Фото из открытых источников

Президентские выборы в Турции могут положить конец 20-летнему правлению Реджепа Эрдогана. По мнению политиков все больше склоняется в сторону авторитарного управления страной. Согласно опросам, проведенным за несколько дней до выборов, общий кандидат от оппозиционных сил Кемаль Киличдароглу опережает действующего президента на несколько процентов.

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После открытия участков для голосования оба политика успели проголосовать.

"Нам всем не хватало демократии. Посмотрим, даст бог, весна придет в эту страну", – сказал Киличдароглу.

В то время как Реджеп Эрдоган после голосования надеется на хороший результат для страны.

"Я надеюсь перед богом, что после завершения подсчета голосов сегодня вечером результат будет благоприятен для будущего нашей страны, для турецкой демократии", – сказал Реджеп Эрдоган.

Напомним, что голосование продлится до 17:00, а турецким СМИ запрещено сообщать о промежуточных результатах до 21:00.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из трех оппозиционных кандидатов решил прекратить свое участие в попытках одержать победу на выборах президента Турции.

Также "Комментарии" писали о турецком президенте, который перед выборами анонсировал масштабное повышение зарплат для государственных служащих.



