Эрдоган и Мерц публично поссорились: что произошло

Во время совместной пресс-конференции в Анкаре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом произошел словесный конфликт. Об этом сообщает Welt .

Эрдоган и Мерц (фото из открытых источников)

В ходе обсуждения ситуации в Газе Мерц отметил, что Израиль стал убежищем для миллионов евреев, переживших Холокост, и имеет право на самооборону. По его словам, война завершилась бы, если бы ХАМАС ранее освободил заложников и сложил оружие. "Поэтому Германия всегда будет твердо на стороне государства Израиль", — подчеркнул канцлер.

В ответ Эрдоган заявил, что, несмотря на перемирие, Израиль продолжает наносить удары по целям в секторе Газа. "Они атакуют Газу не только оружием — они всегда стремились подчинить ее голодом и геноцидом, и это продолжается до сих пор", — сказал турецкий президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Канада, Австралия и Великобритания признали Палестину . 21 сентября Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестинское государство. Этот шаг стал переломным моментом в международных дебатах по поводу ближневосточного конфликта и вызвал острую реакцию израильских властей.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху категорически отверг идею создания палестинского государства, заявив, что это "абсурдное вознаграждение за терроризм" и что такой шаг "поставит под угрозу существованию Израиля". В обращении к правительству Нетаньяху пообещал бороться с международным давлением как на Генеральной Ассамблее ООН, так и на других дипломатических площадках.

"Нам также нужно будет бороться, как в ООН, так и на всех других аренах, против фальшивой пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которые угрожают нашему существованию и служат абсурдным вознаграждением за терроризм", — заявил Нетаньяху.





