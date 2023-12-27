Эрдоган критикует Израиль: "заставляет нас скучать по Гитлеру"

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на церемонии вручения государственных наград в Анкаре, где провозгласил резкую речь в сторону Израиля и ее политического руководства. Эрдоган заявил, что Израиль "заставляет нас скучать по Гитлеру" из-за своих военных действий в Секторе Газы.
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
Реджеп Эрдоган не в первый раз критикует Израиль за военные действия в Палестине. Однако на этот раз турецкий президент сравнил израильские власти с лидером нацистов Адольфом Гитлером.
По словам президент Турции, новая война на Ближнем Востоке стала экзаменом для стран Запада, институции, ООН и Евросоюза, который они провалили.
Напомним, что в отличие от своих западных союзников и некоторых арабских стран, Турция не считает ХАМАС террористической организацией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган грозно пригрозил Израилю, заявив, что "смерть приближается" для этой страны и она "исчезнет"
Также "Комментарии" писали о Египте, предложившем мирный план для окончания войны на Ближнем Востоке.
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