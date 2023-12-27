Эрдоган критикует Израиль: "заставляет нас скучать по Гитлеру"

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на церемонии вручения государственных наград в Анкаре, где провозгласил резкую речь в сторону Израиля и ее политического руководства. Эрдоган заявил, что Израиль "заставляет нас скучать по Гитлеру" из-за своих военных действий в Секторе Газы.



Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган не в первый раз критикует Израиль за военные действия в Палестине. Однако на этот раз турецкий президент сравнил израильские власти с лидером нацистов Адольфом Гитлером.

"Они плохо говорили о Гитлере. Но что отличает их от Гитлера? Они заставляют нас скучать по Гитлеру. Неужели то, что делает этот Нетаньяху, меньше, чем сделал Гитлер? Это не так. Он богаче Гитлера, он получает поддержку от Запада. И что они сделали со всей этой поддержкой? Они убили более 20 000 человек в секторе Газа", – сказал Реджеп Эрдоган.

По словам президент Турции, новая война на Ближнем Востоке стала экзаменом для стран Запада, институции, ООН и Евросоюза, который они провалили.

"Так же, как и 80 лет назад в нацистской Германии, люди, которые сегодня имеют смелость назвать злодеяния в Газе своими именами, подвергаются гонениям и угрозам", — критикует Эрдоган позицию Запада.

Напомним, что в отличие от своих западных союзников и некоторых арабских стран, Турция не считает ХАМАС террористической организацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган грозно пригрозил Израилю, заявив, что "смерть приближается" для этой страны и она "исчезнет"

Также "Комментарии" писали о Египте, предложившем мирный план для окончания войны на Ближнем Востоке.