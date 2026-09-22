Эрдоган нанес удар по главному козырю РФ и Китая в ООН: что требует Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за радикальное изменение системы принятия решений в Совете Безопасности ООН. По его мнению, отмена права вето постоянных членов Совбеза должна стать одной из главных целей реформы организации.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Свою позицию турецкий лидер изложил в колонке для Bloomberg. Эрдоган заявил, что международные кризисы последних лет показали: передача полномочий по их разрешению "воле нескольких столиц" больше не соответствует современным реалиям.

По словам президента Турции, нынешняя структура Совета Безопасности по-прежнему отражает расстановку сил, сложившуюся после Второй мировой войны. Поэтому, считает Эрдоган, реформирование механизмов глобального управления больше нельзя откладывать.

Турецкий лидер призвал создать более эффективную и подотчетную систему представительства государств. При этом речь, по его словам, должна идти не только о расширении состава Совбеза, но и о более справедливом распределении руководящих полномочий.

Ключевым изменением Эрдоган считает отказ от права вето пяти постоянных членов Совета Безопасности – США, России, Китая, Франции и Великобритании. Он назвал отмену этого механизма отправной точкой и стратегической целью любой существенной реформы ООН.

Кроме того, президент Турции предложил сформировать в рамках Генеральной Ассамблеи широкую международную коалицию вокруг принципа, согласно которому ни одно государство не должно иметь возможности постоянно блокировать волю большинства международного сообщества.

Эрдоган также выступил за восстановление баланса между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. По его мнению, это позволило бы сделать систему международного принятия решений более соответствующей современному миру.

Предложение Анкары затрагивает один из наиболее чувствительных вопросов реформы ООН: изменение полномочий пяти постоянных членов Совбеза. Именно право вето позволяет любой из этих стран блокировать принятие резолюций Совета независимо от позиции большинства его членов.

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