Турция резко активизировалась: чего Анкара пытается добиться в войне РФ против Украины

Турция в последнее время значительно активизировала дипломатическую работу, направленную на достижение договоренностей по ситуации в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает Укринформ.

Хакан Фидан. Фото: из открытых источников

По словам главы турецкой дипломатии, Анкара ведет переговоры с заинтересованными сторонами и стремится продвинуть процесс поиска договоренностей. При этом Фидан не уточнил, о каком именно формате соглашения идет речь и какие условия обсуждаются.

"Мы в последнее время активизировали наши усилия для достижения договоренности по Черному морю", — заявил министр.

Турция уже не впервые пытается использовать свои дипломатические каналы для решения вопросов, связанных с безопасностью Черного моря. Анкара ранее принимала участие в международных договоренностях относительно судоходства и функционирования морских маршрутов во время российско-украинской войны.

Теперь турецкая сторона вновь стремится сыграть посредническую роль. При этом публично остается неизвестным, какие именно предложения обсуждаются с Киевом и Москвой, а также насколько далеко продвинулись переговоры.

Заявление Фидана прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины и сохраняющейся важности Черного моря для безопасности, торговли и международного судоходства.

Таким образом, Анкара пока раскрыла сам факт активизации переговоров, но не стала обнародовать их содержание. Следующим важным вопросом остается то, удастся ли Турции перевести дипломатические контакты в конкретные договоренности и будут ли они приемлемы для сторон.

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