Ердоган завдав удару по головному козирю РФ і Китаю в ООН: що вимагає Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив за радикальну зміну системи ухвалення рішень у Раді Безпеки ООН. На його думку, скасування права вето постійних членів Ради безпеки має стати однією з головних цілей реформи організації.

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

Свою позицію турецький лідер виклав у колонці для Bloomberg. Ердоган заявив, що міжнародні кризи останніх років показали: передача повноважень щодо їх вирішення "волі кількох столиць" більше не відповідає сучасним реаліям.

За словами президента Туреччини, нинішня структура Ради Безпеки, як і раніше, відображає розстановку сил, що склалася після Другої світової війни. Тому, вважає Ердоган, реформування механізмів глобального управління більше не можна відкладати.

Турецький лідер закликав створити більш ефективну та підзвітну систему представництва держав. При цьому мова, за його словами, повинна йти не лише про розширення складу Ради безпеки, а й про більш справедливий розподіл керівних повноважень.

Ключовою зміною Ердоган вважає відмову від права вето п'яти постійних членів Ради Безпеки – США, Росії, Китаю, Франції та Великобританії. Він назвав скасування цього механізму відправною точкою та стратегічною метою будь-якої істотної реформи ООН.

Крім того, президент Туреччини запропонував сформувати в рамках Генеральної Асамблеї широку міжнародну коаліцію навколо принципу, за яким жодна держава не повинна мати можливість постійно блокувати волю більшості міжнародної спільноти.

Ердоган також виступив за відновлення балансу між Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю ООН. На його думку, це дозволило б зробити систему міжнародного ухвалення рішень, що відповідатиме сучасному світу.

Пропозиція Анкари торкається одного з найбільш чутливих питань реформи ООН: зміна повноважень п'яти постійних членів Ради безпеки. Саме право вето дозволяє будь-якій з цих країн блокувати ухвалення резолюцій Ради незалежно від позиції більшості її членів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Туреччина різко активізувалася: чого Анкара намагається досягти у війні РФ проти України.



