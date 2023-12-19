Эрдоган негативно высказался о перспективах членства Украины в ЕС: что возмутило президента Турции

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал скрывать своего расстройства тем, что Украина стала еще на шаг ближе к членству в ЕС после решения Европейского совета о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в блок. Президент Турции заявил, что ЕС поступит с Украиной и Молдовой аналогичным образом, как и с Анкарой, "заморозив" их заявки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление Эрдогана.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс, и они тоже будут в тупике. Ни одна из этих стран не является Турцией", — высказался Эрдоган журналистам после визита в Венгрию.

Лидер Турции намекнул, что Анкара является кандидатом на вступление в ЕС еще с 2005 года и больше заслуживает на этот шанс, чем Украина. По его словам, неправильно, что Турция "годами ждет" положительного решения на свой счет.

"Неправильно, что Турция, которая больше готова к вступлению в ЕС, чем некоторые страны-члены, годами ждет у дверей из-за политических препятствий", — сказал он.

По мнению Эрдогана, стратегически и экономически Турция имеет больший потенциал, поэтому уже давно завоевала свое право "быть в ЕС". "ЕС должен отступить от этой ошибки сейчас", — сказал он.

Как известно, заявка Турции в ЕС "заморожена" уже на протяжении многих лет. Беспокойство блока обусловлено несколькими причинами: "плохой" ситуацией в Турции с правами человека, вопросами региональной политики, в частности, в Восточном Средиземноморье, а также вопросом Кипра.

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