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Эрдоган обиделся на посла США в Турции: в чем причина

Встреча посла США с оппозиционным кандидатом в президенты вывела из себя Эрдогана

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей

В Турции в разгаре президентская кампания. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посол США в Турции Джефф Флейк больше не сможет проводить встречи с официальными представителями Анкары. Причиной тому послужила встреча американского дипломата с оппозиционным кандидатом на выборах в Турции Кемалем Кылычдароглу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "TRT Haber".

Эрдоган обиделся на посла США в Турции: в чем причина

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Посол Джо Байдена посещает господина Кемаля (Ред. – Кылычдароглу). Как тебе не стыдно, думай головой. Ты – посол. Твой собеседник здесь – президент", — эмоционально высказался Эрдоган.


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Турецкий президент закончил свои слова следующим образом: "Наши двери для него закрыты, ты его больше не увидишь. Почему? Ты будешь знать свое место. Ты будешь знать свой долг как посла. Ты узнаешь, как работает посол".

Стоит отметить, посол США Джефф Флейк встретился с Кылычдароглу 30 марта. Президентский выборы в Турции же запланированы на 14 мая этого года.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Эрдоган пытается решать экономические проблемы в стране перед намеченными на 14 мая выборами (президента и парламента). Однако доверие к президенту падает, о чём свидетельствует отказ вернуться к правительству многолетнего министра финансов и вице-премьера Мехмета Шимшека. Тем временем сенатор США и глава Комитета по иностранным делам Сената Боб Менедес раскритиковал нынешние турецкие власти за то, что они покупают оружие у России, нарушают территориальные воды и пространство других стран, блокируют расширение НАТО (касательно Швеции). Удастся ли Эрдогану и дальше балансировать между Западом и РФ? Могут ли выборы повлиять на специфическую позицию Турции в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.trthaber.com/haber/gundem/erdogandan-abd-buyukelcisine-tepki-muhatabin-cumhurbaskanidir-757827.html
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