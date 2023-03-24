Изменится ли Турция после ухода Эрдогана – почему Анкара скорее за дружбу с РФ, чем с Европой

Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается решать экономические проблемы в стране перед намеченными на 14 мая выборами (президента и парламента). Однако доверие к президенту падает, о чём свидетельствует отказ вернуться к правительству многолетнего министра финансов и вице-премьера Мехмета Шимшека. Тем временем сенатор США и глава Комитета по иностранным делам Сената Боб Менедес раскритиковал нынешние турецкие власти за то, что они покупают оружие у России, нарушают территориальные воды и пространство других стран, блокируют расширение НАТО (касательно Швеции). Удастся ли Эрдогану и дальше балансировать между Западом и РФ? Могут ли выборы повлиять на специфическую позицию Турции в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Рассчитывать на то, что с уходом Эрдогана что-то существенно поменяется, было бы нерациональным

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев так комментирует происходящее в Турции:

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"Эрдогану ничего не остается, кроме, как и дальше лавировать. Но при этом попытаться сократить разрыв между собой и лидером объединенной оппозиции Кемалем Кылычдароглу. И пока действующему президенту это удается. Согласно последним социологическим данным, разрыв составляет всего 4% в пользу Кылычдароглу. Пару недель назад он был около 10%. Учитывая, что до первого тура выборов остается более полутора месяцев, Эрдоган рассчитывает на то, что его политический опыт, волевые качества, искусство ведения многовекторной дипломатии, в конечном счете, вновь принесут ему успех".

Но даже, если Эрдогану не удастся вновь стать президентом, даже, если к власти придет оппозиция, это не будет означать, что внешнеполитический курс Турции резко изменится, считает Вадим Карасев.

"География есть география, – поясняет он. – А также нужно учитывать, что центры мировой политики смещаются к Ближнему Востоку, в Центрально-Азиатский и Азиатский регионы. Турецкие позиции там всегда были достаточно сильны. Хоть и не безпроблемны. Всё это способствовало тому, что Эрдогану, заякоренному Западом (прежде всего, участием в Североатлантическом блоке), приходилось проводить более самостоятельную политику. И лавировать между Западом и Востоком, Западом и Россией, НАТО и Россией. Чем-то это напоминает времена Османской империи – до того, как ХХ веке на ее обломках была образована современная Турецкая Республика. Не случайно нынешнюю политику Эрдогана в стиле балансов, контрбалансов между Западом и Востоком, Западом и Россией, называют неоосманизмом. Куда деться, если сегодня неспокойно на Ближнем Востоке (а это бывшая Османская территория). Курдский Ирак. Часть Сирии. Там достаточно серьезны позиции РФ. И Эрдоган не может это не учитывать. В том числе реагируя на происходящее на украинском направлении".

Поэтому, продолжает эксперт, любой сдвиг, крен в одну сторону, приводит к обнажению проблем для Турции в других регионах.

"Неспокойно и в восточной части Средиземного моря, где традиционно сталкивались позиции Греции и Турции. Хоть обе страны – участники НАТО. Старые, исторические обеды, а также обнаруженные новые залежи газа, тоже способствуют тому, что Турции приходится выстраивать особые отношения в рамках Североатлантического альянса, – отмечает Вадим Карасев. – Так что, даже если Эрдоган проиграет эти выборы, у лидера оппозиции, у новых властей будет мало пространства для маневра, для того, чтобы вернуться к традиционной кемалистской внешней политике Турции второй половины ХХ столетия. Мир пришел в движения. Сдвигаются разного рода геополитические плиты, меняются геополитические региональные балансы. Неспокойно в районе Черного моря и Восточной Европы. Главная точка кипения – украинский театр военных действий. Поэтому рассчитывать на то, что с уходом Эрдогана что-то существенно поменяется, было бы нерациональным".

Но это не значит, акцентирует эксперт, что наша дипломатия не должна учитывать возможный фактор прихода новых турецких властей. Политика, внешняя политика, дипломатия складываются из нюансов, подчеркивает он. А эти нюансы могут быть. И могут в какой-то степени поспособствовать тому, что в треугольнике Украина-Россия-Турция, последняя займет более взвешенную и более проукраинскую позицию, заключает Вадим Карасев.

США, конечно, могут критиковать Турцию, но это не поможет

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отмечает, что Турция – очень специфическая страна. Отсюда и ее специфическое поведение, в том числе в ракурсе российско-украинской войны, когда она как бы нейтральна, но при этом помогает и тем, и другим.

"Эрдоган фактически раскручивает идею ВЕЛИКОЙ ТУРЦИИ. И это имеет поддержку среди чести населения. При этом, жители Турции очень зависят от российских туристов. Поэтому любой турецкий лидер будет ориентирован на Россию. Так что, даже если будет новый лидер Турции, он тоже будет в определенной мере пророссийский", – считает эксперт.

Свою роль, по его словам, играет и то, что Турция давно стучит в двери ЕС, но ей, по ряду причин, не открывают.

"Поэтому для нее больше интересна дружба с РФ, чем с Европой, – поясняет Александр Охрименко. – США, конечно, могут критиковать Турцию. Но это не поможет. Тем более, что Штаты не могут заставить ЕС принять Турцию. В итоге она будет и дальше проводить свою политику, в некоторых случаях не выгодную для Украины, но выгодную для самой Турции".

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