Эрдоган обратился с предложением к Зеленскому и Путину

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Турецкий предложил украинскому лидеру идею создания международной комиссии по взрыву на украинской ГЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Anadolu Ajansı.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган недавно победил на выборах президента и продолжает придерживаться своей политики по войне в Украине. Турецкий лидер контактирует с российскими и украинскими представителями. 7 июня Эрдоган совершил звонок к Владимиру Зеленскому и обсудил недавние взрывы на дамбе Каховской ГЭС.

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"Президент Эрдоган заявил, что может быть создана международная комиссия по расследованию взрыва на Каховской дамбе", — сообщает главную тему разговора лидеров обеих стран издания Anadolu Ajansı.

Также Эрдоган разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и сказал, что для изучения этого вопроса может быть сформирована международная комиссия ООН, в состав которой будет входить Турция.



Украина и эксперты подчеркивают, что за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия. Страна-агрессор в свою очередь обвиняет Украину и распространяет пророссийские сообщения о взрывах на дамбе Каховской гидроэлектростанции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский ведущий обозвал Зеленского намекнув на его еврейские корни. Этот самый ведущий записал видео с манипулятивными смыслами, указав, что за взрывами на Каховской ГЭС стоит Украина. Это видео распространили пророссийские блоггеры, а также республиканцы, поддерживающие Трампа и Илон Маск.

Также "Комментарии" писали, что военные РФ в составе диверсионно-разведывательных групп пытаются попасть в Украину , используя ситуацию с подрывом дамбы на Каховской ГЭС.