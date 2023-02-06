Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве во внутреннюю политику Турции

Турция готовится к предстоящим президентским выборам, на которых Реджеп Эрдоган может проиграть. Поэтому турецкий лидер начал обвинять Запад во вмешательстве во внутренние дела его страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Anadolu Agency.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

68-летний Реджеп Эрдоган уже 9 лет занимает пост президента Турции, до этого он был 11 лет премьер-министром страны и теперь готовится к выборам, которые состоятся 14 мая 2023 года. Из-за высокой инфляции и кризиса в стране рейтинги авторитарного политика снизились до рекордных показателей, впервые за последние почти 10 лет Эрдоган может проиграть выборы.

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Пытаясь отстранить от участия в выборах своих конкурентов, турецкий суд вынес приговор одному из оппозиционеров Эрдогана мэру Стамбула Экрему Имамоглу и теперь тот не сможет принять участие в выборах.

Помимо критики в сторону оппозиции Эрдоган начинает говорить о том, что Западные страны вмешиваются в выборы.

"Все мировые силы, от Европы до Соединенных Штатов, уже прилагают огромные усилия, чтобы повлиять на выборы 14 мая и направить их так, как они хотят. Именно для этого и проводятся подлые кампании против нас", — говорит президент Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган меняет свою политику, и это может повлиять на войну в Украине. Турецкий президент начал сближение со своим величайшим врагом последних лет.

Также "Комментарии" писали о президенте Финляндии, критикующем турецкого лидера за то, что Эрдоган не хочет одобрить вступление в НАТО Скандинавских стран.