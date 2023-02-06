logo

BTC/USD

22866.07

ETH/USD

1632.46

LTC/USD

96.41

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве во внутреннюю политику Турции
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве во внутреннюю политику Турции

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обвиняет Европу и Соединенные штаты, якобы желающие повлиять на ближайшие президентские выборы в стране.

сегодня, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Турция готовится к предстоящим президентским выборам, на которых Реджеп Эрдоган может проиграть. Поэтому турецкий лидер начал обвинять Запад во вмешательстве во внутренние дела его страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Anadolu Agency.

Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве во внутреннюю политику Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

68-летний Реджеп Эрдоган уже 9 лет занимает пост президента Турции, до этого он был 11 лет премьер-министром страны и теперь готовится к выборам, которые состоятся 14 мая 2023 года. Из-за высокой инфляции и кризиса в стране рейтинги авторитарного политика снизились до рекордных показателей, впервые за последние почти 10 лет Эрдоган может проиграть выборы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Пытаясь отстранить от участия в выборах своих конкурентов, турецкий суд вынес приговор одному из оппозиционеров Эрдогана мэру Стамбула Экрему Имамоглу и теперь тот не сможет принять участие в выборах.

Помимо критики в сторону оппозиции Эрдоган начинает говорить о том, что Западные страны вмешиваются в выборы.

"Все мировые силы, от Европы до Соединенных Штатов, уже прилагают огромные усилия, чтобы повлиять на выборы 14 мая и направить их так, как они хотят. Именно для этого и проводятся подлые кампании против нас", — говорит президент Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган меняет свою политику, и это может повлиять на войну в Украине. Турецкий президент начал сближение со своим величайшим врагом последних лет.

Также "Комментарии" писали о президенте Финляндии, критикующем турецкого лидера за то, что Эрдоган не хочет одобрить вступление в НАТО Скандинавских стран.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-muhalefetin-sahte-gundeminin-sebebi-yurt-disi-patentli-girisimlere-destek-olmak/2806934
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!