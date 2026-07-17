Эрдоган оказался перед сложным выбором: его новое решение точно может не понравиться Путину

Турция продолжает искать выход из многолетнего конфликта с Соединенными Штатами, возникшего после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. В Министерстве обороны страны подтвердили, что работа над этим вопросом продолжается, поскольку именно наличие российских систем остается ключевым препятствием для возвращения Анкары в программу создания и закупки истребителей пятого поколения F-35.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Как сообщает Turkish Minute, турецкие власти пока не подтверждают появившуюся в СМИ информацию о возможной продаже или передаче С-400 третьей стороне. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что продолжают изучать различные варианты, касающиеся систем дальнобойной противовоздушной и противоракетной обороны.

При этом в Анкаре понимают: пока российские комплексы находятся на вооружении страны, рассчитывать на восстановление полноценного военно-технического сотрудничества с США практически невозможно.

Еще несколько лет назад Конгресс США законодательно запретил поставки Турции истребителей F-35, аргументировав это угрозой безопасности американских технологий. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что эксплуатация С-400 рядом с современными самолетами НАТО может позволить России получить ценную информацию об их возможностях.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность избавиться от российских комплексов ради восстановления отношений с США. Однако даже такой шаг может не стать окончательным решением проблемы. Часть американских законодателей считает, что простая продажа или передача С-400 не устранит всех рисков, связанных с возможной утечкой чувствительной информации, поэтому возвращение Турции в программу F-35 остается под вопросом.

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