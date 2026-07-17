Ердоган опинився перед складним вибором: його нове рішення може не сподобатися Путіну

Туреччина продовжує шукати вихід із багаторічного конфлікту зі Сполученими Штатами, що виник після купівлі російських зенітних ракетних комплексів С-400. У Міністерстві оборони країни підтвердили, що робота над цим питанням продовжується, оскільки саме наявність російських систем залишається ключовою перешкодою для повернення Анкари до програми створення та закупівлі винищувачів п'ятого покоління F-35.

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Turkish Minute, турецька влада поки не підтверджує інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про можливий продаж або передачу С-400 третій стороні. Водночас в оборонному відомстві заявили, що продовжують вивчати різні варіанти щодо систем далекобійної протиповітряної та протиракетної оборони.

При цьому в Анкарі розуміють: поки російські комплекси перебувають на озброєнні країни, розраховувати на відновлення повноцінної військово-технічної співпраці зі США практично неможливо.

Ще кілька років тому Конгрес США законодавчо заборонив постачання Туреччини винищувачів F-35, аргументувавши це загрозою безпеці американських технологій. У Вашингтоні неодноразово заявляли, що експлуатація С-400 поруч із сучасними літаками НАТО може дозволити Росії отримати цінну інформацію про їхні можливості.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що президент Реджеп Тайіп Ердоган розглядає можливість позбутися російських комплексів заради відновлення відносин із США. Проте, навіть такий крок може не стати остаточним вирішенням проблеми. Частина американських законодавців вважає, що простий продаж або передача С-400 не усуне всіх ризиків, пов'язаних із можливим витоком чутливої інформації, тому повернення Туреччини до програми F-35 залишається під питанням.

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