Эрдоган удивил лидеров НАТО необычным подарком: оружие вызвало дипломатическую дилемму

Необычный жест президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после завершения саммита НАТО оказался в центре внимания европейских политиков. Как сообщает Politico, турецкий лидер преподнес ряду высокопоставленных гостей памятные гравированные пистолеты, укомплектованные боевыми патронами. Среди получателей оказались председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Подарок, который должен был стать символическим сувениром от страны-хозяйки саммита, неожиданно превратился в предмет дипломатических процедур и дискуссий. В аппарате Европейского совета сообщили, что оружие уже изъяла служба безопасности Кошты для проверки. После этого пистолет планируют доставить в Бельгию и хранить в соответствии с установленными правилами обращения с огнестрельным оружием.

Что касается Урсулы фон дер Ляйен, то в ее окружении пока не раскрывают, какое решение будет принято относительно необычного презента. При этом европейские чиновники признают, что столь дорогие подарки подпадают под строгие ограничения, действующие для должностных лиц ЕС. Именно поэтому маловероятно, что оружие останется в личном пользовании руководителей европейских институтов.

Позже выяснилось, что аналогичные подарки получили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Еттен. Их представители сообщили, что оружие останется на территории Турции и будет передано для официального списания, не покидая страну.

История с подарками Эрдогана стала одной из самых обсуждаемых тем после саммита НАТО, поставив вопрос о том, где проходит грань между дипломатическим жестом и соблюдением антикоррупционных норм.

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