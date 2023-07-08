Эрдоган озвучил позицию Турции по членству Украины в НАТО

Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО, от наступления справедливого мира в Украине никто не проиграет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Украина заслуживает членства в НАТО. И я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент – от наступления справедливого мира никто не проиграет. Мы будем оказывать всю помощь, чтобы Украина стала на ноги", — заявил Эрдоган.

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Президент Турции также заявил, что с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину Анкара заняла четкую позицию, выступая против этой войны. С первых месяцев вторжения Турция прилагала все усилия, что война прекратилась и стороны начали переговоры о мире.

Также турецкий лидер признался, что ожидает в августе с визитом в Турции президента РФ Владимира Путина, с которым будет вести разговор непосредственно об обмене пленными. По словам Реджепа Эрдогана, это для него первоочередной и приоритетный вопрос.

Отметим, ранее "Комментарии" вместе с экспертами анализировали предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, разобрав главные вопросы, которые могли обсуждаться на встрече.

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Также издание "Комментарии" сообщало - какой результат получит Украина на саммите НАТО – может ли изменить ситуацию турне Зеленского.