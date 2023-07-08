logo

BTC/USD

30287.87

ETH/USD

1865.95

LTC/USD

97.77

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Эрдоган озвучил позицию Турции по членству Украины в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган озвучил позицию Турции по членству Украины в НАТО

Президент Турции Эрдоган считает, что Украина заслуживает на членство в НАТО

сегодня, 07:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО, от наступления справедливого мира в Украине никто не проиграет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган озвучил позицию Турции по членству Украины в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Украина заслуживает членства в НАТО. И я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент – от наступления справедливого мира никто не проиграет. Мы будем оказывать всю помощь, чтобы Украина стала на ноги", — заявил Эрдоган. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Президент Турции также заявил, что с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину Анкара заняла четкую позицию, выступая против этой войны. С первых месяцев вторжения Турция прилагала все усилия, что война прекратилась и стороны начали переговоры о мире. 

Также турецкий лидер признался, что ожидает в августе с визитом в Турции президента РФ Владимира Путина, с которым будет вести разговор непосредственно об обмене пленными. По словам Реджепа Эрдогана, это для него первоочередной и приоритетный вопрос.

Отметим, ранее "Комментарии" вместе с экспертами анализировали предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, разобрав главные вопросы, которые могли обсуждаться на встрече.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли Запад склонить Украину к переговорам – о чем говорят непубличные консультации чиновников США и дипломатов РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало - какой результат получит Украина на саммите НАТО – может ли изменить ситуацию турне Зеленского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!