Эрдоган озвучил ультиматум США – в противном случае членства Швеции в НАТО не будет

Турция даст "зеленый свет" для членства Швеции в НАТО и турецкий парламент ратифицирует это решение, но только в том случае, если США одобрят продажу истребителей F-16 Анкаре. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Hurriyet".

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Турецкий президент отметил, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.

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Эрдоган добавил, что администрация США связывает продажу F-16 Турции с процессом ратификации заявки Швеции.

"Если они (Ред. – США) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. Турецкий парламент будет иметь решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", — отметил президент Турции.

Стоит заметить, что Анкара запросила истребители F-16 и комплекты для их модернизации в октябре 2021 года. Потенциальное соглашение стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в июле согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО, сейчас начал выдвигать новые претензии. Мол, Швеция не выполняет взятые на себя обязательства, а потому он не может гарантировать, что турецкий парламент поддержит расширение НАТО за счет ее присоединения к Альянсу. О чем говорит эта игра Эрдогана? Каковы шансы, что Турция (а за ней и Венгрия) пустят, наконец, Швецию в НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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