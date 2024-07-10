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Эрдоган перед саммитом НАТО сделал заявление, послав месседж от Путина

Президент Турции призвал НАТО не стать стороной войны в Украине

сегодня, 07:32 comments3790
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник перед саммитом лидеров НАТО предостерег союзников по Альянсу от принятия мер, которые могут вовлечь его в войну в Украине. Фактически он призвал дистанцироваться от войны в Украине, избегая увеличения поставок вооружения Киеву, на чем так активно настаивает Кремль. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Эрдоган перед саммитом НАТО сделал заявление, послав месседж от Путина

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"При разработке шагов, которые необходимо предпринять для поддержки Украины, мы также придерживаемся нашей принципиальной позиции не делать НАТО стороной войны", — высказался Эрдоган в аэропорту Анкары перед вылетом в Вашингтон.

При этом турецкий лидер заверил в поддержке Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Также Эрдоган призвал союзников снять торговые ограничения по оборонной торговле с его страной.

"Имплементация решений, которые мы приняли в Вильнюсе по борьбе с терроризмом и устранению препятствий для торговли оборонной промышленностью между союзниками, важна", чтобы укрепить "солидарность и дух единства" альянса", – прокомментировал Эрдоган.

Читайте также на портале "Комментарии" - Реджеп Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber заявил, что Анкара надеется на скорейшее урегулирование войны в Украине. По его словам, важно не допустить, чтобы этот конфликт перерос в глобальный.

Кроме того, Эрдоган рассказал, что прямо спросил у кремлевского диктатора Владимира Путина о том, когда закончится война в Украине.

"Владимир Путин недавно заявил, что является сторонником мира. Очевидно, что у обеих сторон накопилась усталость. Я спросил его, "когда мы обеспечим мир?" Он ответил, что у этого процесса нет времени, и важно участие в нем таких посредников, как Турция. Мы надеемся, что эта война между Украиной и Россией, наконец, завершится", — сказал Эрдоган.




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