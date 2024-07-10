Эрдоган перед саммитом НАТО сделал заявление, послав месседж от Путина

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Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник перед саммитом лидеров НАТО предостерег союзников по Альянсу от принятия мер, которые могут вовлечь его в войну в Украине. Фактически он призвал дистанцироваться от войны в Украине, избегая увеличения поставок вооружения Киеву, на чем так активно настаивает Кремль. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
При этом турецкий лидер заверил в поддержке Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Также Эрдоган призвал союзников снять торговые ограничения по оборонной торговле с его страной.
Читайте также на портале "Комментарии" - Реджеп Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber заявил, что Анкара надеется на скорейшее урегулирование войны в Украине. По его словам, важно не допустить, чтобы этот конфликт перерос в глобальный.
Кроме того, Эрдоган рассказал, что прямо спросил у кремлевского диктатора Владимира Путина о том, когда закончится война в Украине.
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