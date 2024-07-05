logo

BTC/USD

56437.67

ETH/USD

2985.86

LTC/USD

61.32

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция Эрдоган спросил Путина о том, когда настанет мир: что ему ответил диктатор
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган спросил Путина о том, когда настанет мир: что ему ответил диктатор

Президент Турции Реджеп Эрдоган прямо спросил у Путина, когда в Украине настанет мир

сегодня, 14:47 comments6593
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Президент Турции Реджеп Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber заявил, что Анкара надеется на скорейшее урегулирование войны в Украине. По его словам, важно не допустить, чтобы этот конфликт перерос в глобальный.

Эрдоган спросил Путина о том, когда настанет мир: что ему ответил диктатор

Эрдоган и Путин

Кроме того, Эрдоган рассказал, что прямо спросил у кремлевского диктатора Владимира Путина о том, когда закончится война в Украине.

"Владимир Путин недавно заявил, что является сторонником мира. Очевидно, что у обеих сторон накопилась усталость. Я спросил его, "когда мы обеспечим мир?" Он ответил, что у этого процесса нет времени, и важно участие в нем таких посредников, как Турция. Мы надеемся, что эта война между Украиной и Россией, наконец, завершится", — сказал Эрдоган.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что готов говорить об условиях мира в Украине. В частности, по его мнению, разрабатывать договоренности можно на основание "стамбульских соглашений", которые якобы были парафированы в Турции украинской стороной. При этом Путин традиционно обвинил Украину в том, что это, якобы, именно она отказалась от того, чтобы вести мирные переговоры с РФ. Диктатор еще раз заявил, что это было якобы сделано по указанию из Лондона.

Кроме того, он прокомментировал предложения председателя правительства Венгрии Виктора Орбана, озвученные им в Киеве во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Речь идет о прекращении огня для начала переговоров. Путин заявил, что Москва не может объявлять о прекращении огня в надежде на положительные шаги с другой стороны. Также диктатор отверг идею Зеленского о ведении переговоров с помощью посредников.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости