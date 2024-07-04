Эрдоган поговорил с Си о войне в Украине: какие опасения выразил Пекину

Как сообщило Управление по связям при Администрации президента Турции на полях 24-го саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана, Астане состоялись закрытые переговоры между президентами Турции и Китая Реджепом Эрдоганом и Си Цзиньпином.

Эрдоган и Си

В ходе встречи президенты в том числе обсудили войну России против Украины.

"Во время встречи турецкий лидер предупредил о чрезвычайно серьезной угрозе распространения конфликта РФ и Украины и агрессии Израиля против Палестины на региональном и глобальном уровне. Глава государства призвал международное сообщество принять превентивные меры с целью недопущения такого развития событий", — пишет "Андолу".

Президент Турции Эрдоган также подчеркнул, что Анкара нацелена на дальнейшие шаги по всестороннему развитию отношений с Китаем. Он особо отметил, что расширение турецко-китайских связей обязательно пойдет на пользу обеим странам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о том, что мирный год с Украиной можно разработать на основе так называемых стамбульских договоренностей, которые даже были парафированы представителями украинской делегации. При этом он традиционно заявил, что именно Украина отказывается от переговоров, а стамбульское соглашение не было подписано якобы из-за указания Лондона.

Кроме того, Путин заявил, что РФ не будет останавливать огонь в Украине, чтобы начать процесс мирных переговоров. Он также отверг идею президента Владимира Зеленского проводить мирные переговоры между Украиной и РФ через посредников.



