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Эрдоган после визита в Берлин раскритиковал власти Германии: что стало причиной

Президент Турции призвал Германию способствовать освобождению "10 000 заложников, находящихся в руках Израиля"

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего первого за три года визита в Берлин резко высказался о немецком правительстве. Как передает портал "Комментарии", заявление турецкого лидера приводит агентство Anadolu.

Эрдоган после визита в Берлин раскритиковал власти Германии: что стало причиной

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Весь западный мир, крестоносная империалистическая структура вместе. К сожалению, я увидел это во время своего визита (Ред. – в Германию) накануне вечером. Я увидел это и в президенте (Ред. – Франке-Вальтере Штайнмайере)", – заявил Эрдоган.


Несмотря на то, что это именно боевики ХАМАС первыми напали на Израиль, Эрдоган призвал цивилизованный мир и Германию, в том числе, способствовать тому, чтобы освободить "10 000 заложников, находящихся в руках Израиля".

По словам Эрдогана, после того, как Германия сделает все возможное, чтобы освободить тех заложников, которых удерживает в плену Израиль, Анкара сделает все возможное, чтобы были освобождены те люди, которых сегодня удерживает в плену группировка ХАМАС.

Отмечается, что при этом непонятно, что именно имел ввиду Эрдоган, когда заявил, что израильтяне удерживают в плену 10 тысяч заложников. Ведь по информации ООН, в июле текущего года в израильских тюрьмах удерживали всего 1500 палестинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.




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Источник: https://www.aa.com.tr/ru
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