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Эрдоган предупредил о провоцировании новой войны: кого обвинил

Эрдоган считает, что атаки Ирана на Израиль не произошло бы, если бы правительство Нетаньяху само не спровоцировало удар

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство Израиля в целом несут исключительную ответственность за недавнюю эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Sky News.

Эрдоган предупредил о провоцировании новой войны: кого обвинил

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган сказал на пресс-конференции, что Израиль "пытается спровоцировать региональный конфликт, и его нападение на посольство Ирана в Дамаске стало последней каплей".

По мнению президента Турции, новые региональные конфликты возможны, пока в Газе будут продолжаться "жестокость и геноцид".

Он призвал все стороны руководствоваться в своих действиях здравым смыслом.

Турецкий лидер также раскритиковал Запад за осуждение атаки Ирана, но не удара Израиля по консульству Ирана.

Читайте также на портале "Комментарии" — иранская атака на Израиль в ночь на 14 апреля с применением 30 крылатых ракет, 120 баллистических и 170 дронов-камикадзе, поставила Ближний Восток, а возможно не только его, на грань новой войны. Израиль собственно и называет происшедшее объявлением войны, обещает ответ, но пока его не дал. Вероятно, потому, что и сбить (в том числе с помощью союзников) удалось почти все ракеты и дроны, а также – потому что те же США (главный партнер Израиля) призывают к деэскалации, как минимум – не бить по территории Ирана. Аналогичной позиции придерживаются европейские партнеры Еврейского государства. В Украине же то, что США, Британия и Франция помогали сбивать летевшие на Израиль иранские ракеты и дроны, но не помогают так же Украине отбивать российские удары, вызывает, мягко говоря, недоумение. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" размышлениями по поводу того, что продемонстрировала иранская атака на Израиль и последующая реакция на нее.




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Источник: https://news.sky.com/story/middle-east-latest-un-nuclear-watchdog-concerned-israel-could-target-iranian-nuclear-facilities-in-revenge-attack-12978800
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