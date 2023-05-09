Эрдоган пытается склонить избирателей на свою сторону: резко повысил зарплату в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган в преддверии президентских и парламентских выборов анонсировал повышение бюджетных зарплат на 45%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети турецкого политика.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Согласно турецким СМИ, повышение получат 700 тыс. из почти пяти миллионов государственных служащих.

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"В рамках коллективного договора мы собираемся увеличить заработную плату нашим бюджетникам на 45%, включая социальное обеспечение. Удачи нашим работникам и учреждениям", — пишет Реджеп Эрдоган.

Повышение будет постепенным и продлится шесть месяцев, начиная с июня. 45% повышение зарплат является неслучайным, ведь Турция имеет большую инфляцию, которая в апреле составляла 43,4%, а месяцем ранее пересекла отметку более чем в 50%.

Эксперты отмечают, что проблемы с инфляцией во многом связаны с борьбой на президентских выборах. В последние месяцы Реджеп Эрдоган отверг общепринятое среди экономистов мнение о том, что повышение процентных ставок уменьшает инфляцию, и приказал центральному банку держать базовую процентную ставку значительно ниже уровня инфляции.

Напомним, что это не первый популистический шаг президеднта Эрдогана накануне выборов, ранее президент Турции анонсировал бесплатный газ для населения.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Турция представила новый танк Altay, являющийся одним из самых дорогих в истории.

Также "Комментарии" писали о Реджепе Эрдогане, который провел презентацию спуска на воду первого авианосца страны, который имеет уникальные характеристики.