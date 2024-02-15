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Эрдоган рассказал, как Турция может помочь закончить войну в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов выступить в роли посредника, чтобы организовать мирные переговоры между Украиной и РФ, сообщает агентство АРА. По его словам, якобы ему раньше это неплохо удавалось

сегодня, 14:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Турции заявил об амбициях снова выступить посредником и организовать переговоры между Украиной и Россией, чтобы добиться установления так называемого "справедливого мира".

Эрдоган рассказал, как Турция может помочь закончить войну в Украине

Реджеп Эрдоган опять хочет стать миротворцем

При этом Эрдоган подчеркнул, что у Турции уже есть опыт в организации таких переговоров, она сводила "противоборствующие" стороны раньше.

"Мы можем сделать это снова и открыть дверь к миру через управление процессом, ориентированное на решение, свободное от внешнего воздействия",
– подчеркнул Эрдоган.

По его словам, сейчас Турция продолжает прилагать усилия, чтобы организовать переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Стамбуле действительно проходили переговоры между украинской и российской делегациями по поводу мира. Однако после того, как стало известно о всколыхнувших весь мир преступлениях россиян в Ирпене и Буче, Украина вышла из переговорного процесса и заявила, что будет бороться с агрессором до тех пор, пока не восстановит целостность государства в границах 1991 года.

Также в Стамбуле проходили переговоры по экспорту украинского зерна. Как результат, было подписано так называемое зерновое соглашение, которое постоянно блокировалось со стороны РФ. Украинские экспортеры сетовали, что в очередях на проверку судна могли стоять месяцами, как результат, страна несла значительные убытки. Несмотря на это, Россия все же самовольно вышла из зерновой сделки, когда мир не поддался ее шантажу и не выполнил очередные "хотелки" Путина.

Кстати, как сообщал портал "Комментарии", у российского диктатора Владимира Путина нет никакой жалости от того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. Единственное, из-за чего сожалеет хозяин Кремля, это потому, что было потеряно время и Россия не сделала этого шага раньше.




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Источник: https://en.apa.az/
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