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Эрдоган резко критикует Владимира Путина из-за невыполнения соглашений

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган озвучил слова критики в сторону Владимира Путина, ведь президент России не выполняет условия о зачистке в Сирии.

сегодня, 17:05
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Автор:

Slava Kot

В ходе пресс-конференции президент Турции Реджеп Эрдоган сделал резкое заявление в сторону президента России Владимира Путина и обвинил его в невыполнении договоренностей, которые лидеры стран согласовали несколько лет назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Эрдоган резко критикует Владимира Путина из-за невыполнения соглашений

Президент Турции Эрдоган критикует Путина. Фото из открытых источников

Россия не выполняет своих обязательств по договоренностям по Сирии, заключенным в 2019 году, заявил 21 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Речь идет о соглашении, которое было заключено в 2019 году в Сочи во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

Далее президент Турции сообщил детали соглашения. Эрдоган сказал, что в 2019 году Путин пообещал зачистить террористов к северу от Сирии. Реджеп указал на то, что Путин не сдержал слова, даже из-за постоянных напоминаний турецкой стороны.

21 ноября Турция нанесла несколько авиаударов по территории Сирии и Ирака в результате которого погибли более 30 человек. Эрдоган заявил, что это был ответ на теракт, который произошел несколько дней назад в Стамбуле. Турецкие власти обвинили в подготовке нападения действующих в Сирии Рабочей партии Курдистана и Партии демократического единства.

По словам Эрдогана, он не намерен информировать Путина о каких-либо действиях в Сирии, откуда Россия массово выводит войска и технику после начала вторжения в Украину.

"Путин хорошо знает позицию Анкары и вероятность наших ударов по региону в любой момент", — сказал Эрдоган и добавил, что Турция сама решает, что делать, и кроме президента России это знает и Джо Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран атаковал провинцию в Ираке, где проживают курды.

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине и странах, в которые может бежать российский диктатор. Среди возможных это Китай, Сирия и другие.



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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/2022/09/06/15409015.shtml
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