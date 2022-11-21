Эрдоган резко критикует Владимира Путина из-за невыполнения соглашений

В ходе пресс-конференции президент Турции Реджеп Эрдоган сделал резкое заявление в сторону президента России Владимира Путина и обвинил его в невыполнении договоренностей, которые лидеры стран согласовали несколько лет назад. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент Турции Эрдоган критикует Путина. Фото из открытых источников

Россия не выполняет своих обязательств по договоренностям по Сирии, заключенным в 2019 году, заявил 21 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Речь идет о соглашении, которое было заключено в 2019 году в Сочи во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

Далее президент Турции сообщил детали соглашения. Эрдоган сказал, что в 2019 году Путин пообещал зачистить террористов к северу от Сирии. Реджеп указал на то, что Путин не сдержал слова, даже из-за постоянных напоминаний турецкой стороны.

21 ноября Турция нанесла несколько авиаударов по территории Сирии и Ирака в результате которого погибли более 30 человек. Эрдоган заявил, что это был ответ на теракт, который произошел несколько дней назад в Стамбуле. Турецкие власти обвинили в подготовке нападения действующих в Сирии Рабочей партии Курдистана и Партии демократического единства.

По словам Эрдогана, он не намерен информировать Путина о каких-либо действиях в Сирии, откуда Россия массово выводит войска и технику после начала вторжения в Украину.

"Путин хорошо знает позицию Анкары и вероятность наших ударов по региону в любой момент", — сказал Эрдоган и добавил, что Турция сама решает, что делать, и кроме президента России это знает и Джо Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран атаковал провинцию в Ираке, где проживают курды.

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине и странах, в которые может бежать российский диктатор. Среди возможных это Китай, Сирия и другие.

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