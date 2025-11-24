Эрдоган сделал интригующее заявление: при каком условии сработает мирный план Трампа

Рубрики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал мирный план президента США Дональда Трампа для Украины. Турецкий лидер выразил убеждение, что Украина и РФ могут достичь согласия относительно этого плана.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
При этом президент Турции акцентировал, что путь к долгосрочному урегулированию войны будет открыт, "если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны".
