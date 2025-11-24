Эрдоган сделал интригующее заявление: при каком условии сработает мирный план Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал мирный план президента США Дональда Трампа для Украины. Турецкий лидер выразил убеждение, что Украина и РФ могут достичь согласия относительно этого плана.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Возможно ли достичь согласия по этому плану? Да, возможно. Настоящий вопрос заключается в том, как — и именно это нужно решить. Соглашения можно достичь, если план соответствует законным ожиданиям и потребностям безопасности обеих сторон, не создавая новой нестабильности", — заявил Эрдоган.

При этом президент Турции акцентировал, что путь к долгосрочному урегулированию войны будет открыт, "если будут установлены рамки, которые удовлетворят все стороны".

