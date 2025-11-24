Ердоган зробив інтригуючу заяву: за якої умови спрацює мирний план Трампа

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував мирний план президента США Дональда Трампа для України. Турецький лідер висловив переконання, що Україна та РФ можуть досягти згоди щодо цього плану.

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

"Чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як — і саме це потрібно вирішити. Угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін, не створюючи нової нестабільності", — заявив Ердоган.

При цьому президент Туреччини наголосив, що шлях до довгострокового врегулювання війни буде відкритий, "якщо будуть встановлені рамки, які задовольнять усі сторони".

