Эрдоган сделал новое заявление о следующем раунде переговоров Украины и РФ

Сказанное министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым о намерении провести второй раунд переговоров в Стамбуле не следует относиться легкомысленно. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Президент Турции считает, что это заявление "еще больше усилило наши надежды на мир". Эрдоган выразил надежду, что Стамбульский мирный процесс начнется снова и именно поэтому ожидает вскоре увидеть украинскую и российскую делегации в Турции.

"Сергей Лавров заявил, что Россия хочет, чтобы второй раунд переговоров прошел в Стамбуле. Это позволило бы возобновить мирный процесс в Стамбуле", — высказался Эрдоган.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.

Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и призвал к конструктивному диалогу с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента США Темми Брюс.

"Госсекретарь подтвердил призыв президента Дональда Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны", — отметила пресс-секретарь Госдепартамента США.

Ранее "Комментарии" писали – у Лаврова заговорили о новой встрече Украины и РФ в Стамбуле.



