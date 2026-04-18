Эрдоган сделал новое заявление о встрече Зеленского и Путина

Турция действительно готова содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией. В частности, Анкара готова быстро организовать саммит на уровне лидеров, если и Киев и Москва будут готовы начать реальный переговорный процесс. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 5-м Анталийском дипломатическом форуме.

"Мы все еще верим, что война закончится благодаря переговорному процессу, в котором стороны будут справедливо и равно представлены. Я хотел бы искренне заявить, что Турция готова поддержать все шаги, способствующие продолжению прямых переговоров. В частности, встреча на уровне лидеров, если стороны этого хотят", — отметил турецкий лидер.

Стоит напомнить, что ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова провести в Турции встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский – Путин, с участием Эрдогана, Трампа", – отметил украинский министр.

Согласно сообщению, министр также заявил, что Украина недавно передала этот сигнал турецким партнерам, поскольку Турция "сыграет немаловажную роль в мирных усилиях". Киев не видит смысла откладывать этот вопрос. Поэтому встречи готовы уже сейчас.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп публично признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не в Украине.

При этом американский лидер так и не нашел необходимые слова, чтобы охарактеризовать, что сейчас происходит с мирными переговорами по Украине.

"Украина двигается вперед. Я хотел бы, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет", — заявил он.



