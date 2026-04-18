Ердоган зробив нову заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Кравцев Сергей
Туреччина справді готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, Анкара готова швидко організувати саміт на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові розпочати реальний переговорний процес. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на 5-му Анталійському дипломатичному форумі.
Варто нагадати, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участю Реджепа Тайїпа Ердогана та Дональда Трампа.
Згідно з повідомленням, міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина "відіграє важливу роль у мирних зусиллях". Київ не бачить сенсу відкладати це питання. Тому зустрічі готовий вже зараз.
президент США Дональд Трамп публічно визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не в Україні.
При цьому американський лідер так і не знайшов необхідних слів, щоб охарактеризувати, що зараз відбувається з мирними переговорами щодо України.