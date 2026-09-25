Эрдоган сделал новый ход: где может наступить перемирие в Украине

Турция вновь активизировала дипломатические усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ускоряет переговоры по обеспечению безопасности судоходства и уже обсудила инициативу с Киевом.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, турецкий лидер подчеркнул стратегическое значение Черного моря для региона. По его словам, оно не должно превращаться в очередной фронт войны.

Эрдоган заявил, что безопасность торгового судоходства способна одновременно решить две важные задачи – поддержать глобальную продовольственную безопасность и снизить риск дальнейшего распространения войны.

"Мы снова активизировали усилия по восстановлению зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги", — сообщил президент Турции.

По его словам, Анкара подробно объясняет сторонам конфликта необходимость восстановления безопасного морского сообщения. Турция также дала понять, что не принимает атаки на торговые суда в Черном море независимо от того, кто стоит за такими инцидентами.

Эрдоган сообщил, что отдельно обсудил перспективу восстановления коридора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам турецкого лидера, украинская сторона положительно отреагировала на инициативу.

Теперь Анкара намерена продолжить контакты с участниками конфликта, добиваясь создания условий для безопасного движения гражданских судов.

Турция уже играла ключевую роль в реализации предыдущей Черноморской зерновой инициативы. Новый дипломатический заход Анкары происходит на фоне сохраняющихся рисков для судоходства и атак по инфраструктуре в Черном море.

Эрдоган подчеркивает, что речь идет не только о торговле зерном. В Анкаре рассматривают безопасность морских маршрутов как способ одновременно поддержать мировые продовольственные рынки и не допустить дальнейшего расширения географии войны.

При этом для полноценного восстановления коридора потребуется согласие и практические гарантии безопасности со стороны всех вовлеченных сторон.

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