Ердоган зробив новий хід: де може наступити перемир'я в Україні

Туреччина знову активізувала дипломатичні зусилля щодо відновлення зернового коридору у Чорному морі. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара прискорює переговори щодо забезпечення безпеки судноплавства та вже обговорила ініціативу з Києвом.

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами у Нью-Йорку, турецький лідер наголосив на стратегічному значенні Чорного моря для регіону. За його словами, воно не повинно перетворюватися на черговий фронт війни.

Ердоган заявив, що безпека торговельного судноплавства здатна одночасно вирішити два важливі завдання – підтримати глобальну продовольчу безпеку та знизити ризик подальшого розповсюдження війни.

"Ми знову активізували зусилля щодо відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки", – повідомив президент Туреччини.

За його словами, Анкара докладно пояснює сторонам конфлікту необхідність відновлення безпечного морського сполучення. Туреччина також дала зрозуміти, що не приймає атак на торгові судна в Чорному морі незалежно від того, хто стоїть за такими інцидентами.

Ердоган повідомив, що окремо обговорив перспективу відновлення коридору із президентом України Володимиром Зеленським. За словами турецького лідера, українська сторона позитивно відреагувала на ініціативу.

Тепер Анкара має намір продовжити контакти з учасниками конфлікту, домагаючись створення умов безпечного руху цивільних судів.

Туреччина вже відігравала ключову роль у реалізації попередньої Чорноморської зернової ініціативи. Новий дипломатичний захід Анкари відбувається на тлі ризиків для судноплавства та атак по інфраструктурі в Чорному морі.

Ердоган наголошує, що йдеться не лише про торгівлю зерном. В Анкарі розглядають безпеку морських маршрутів як спосіб одночасно підтримати світові продовольчі ринки та не допустити подальшого розширення географії війни.

При цьому для повноцінного відновлення коридору буде потрібна згода та практичні гарантії безпеки з боку всіх залучених сторін.

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