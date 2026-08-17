Эрдоган шокировал европейцев: какой курс для Анкары больше не приоритет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отказывается от перспективы вступления в Европейский Союз, однако членство в блоке больше не является для страны приоритетным направлением. Об этом сообщает dpa.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

По словам турецкого лидера, двери для потенциального вступления остаются открытыми, однако сама интеграция в ЕС потеряла былую важность для Анкары.

"Европейский Союз не является для нас приоритетом", – заявил Эрдоган.

Такая позиция прозвучала на фоне очередной волны критики в адрес турецких властей из-за преследования оппозиции. Особое внимание международного сообщества привлекает дело Экрема Имамогла – бывшего мэра Стамбула и одного из самых заметных политических соперников Эрдогана.

Суд над Имамоглой должен продолжиться в понедельник в судебном комплексе в районе Силивры. Политику предъявили обвинения, в том числе, в коррупции, отмывании средств и создании преступной организации.

Турецкая оппозиция категорически отрицает эти обвинения и называет преследование Имамоглу политически мотивированным. Оппоненты президента считают, что судебная система используется для устранения главного конкурента Эрдогана по политической арене.

На этом фоне заявление президента об изменении приоритетов в отношениях с ЕС может иметь важное политическое значение. Турция официально сохраняет перспективу европейской интеграции, однако Анкара все отчетливее демонстрирует готовность проводить собственный курс.

Таким образом, вступление в Евросоюз для Турции остается возможностью, но не стратегической целью номер один. В то же время, напряженность между Анкарой и европейскими партнерами усиливается из-за ситуации с правами оппозиции и состоянием демократии в стране.

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