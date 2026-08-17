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Ердоган шокував європейців: який курс для Анкари більше не пріоритет

Анкара залишає двері до Євросоюзу відчиненими, але дедалі більше дистанціюється від блоку на тлі конфлікту з опозицією

17 серпня 2026, 16:17
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Кравцев Сергей

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не відмовляється від перспективи вступу до Європейського Союзу, однак членство в блоці більше не є для країни пріоритетним напрямком. Про це повідомляє dpa.

Ердоган шокував європейців: який курс для Анкари більше не пріоритет

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

За словами турецького лідера, двері для потенційного вступу залишаються відкритими, проте сама інтеграція до ЄС втратила колишню важливість для Анкари.

"Європейський Союз не є для нас пріоритетом", — заявив Ердоган.

Така позиція прозвучала на тлі чергової хвилі критики на адресу турецької влади через переслідування опозиції. Особливу увагу міжнародної спільноти привертає справа Екрема Імамоглу – колишнього мера Стамбула та одного з найпомітніших політичних суперників Ердогана.

Суд над Імамоглу має продовжитися у понеділок у судовому комплексі в районі Сіліврі. Політику висунули звинувачення, серед іншого, у корупції, відмиванні коштів та створенні злочинної організації.

Турецька опозиція категорично заперечує ці звинувачення та називає переслідування Імамоглу політично мотивованим. Опоненти президента вважають, що судова система використовується для усунення головного конкурента Ердогана з політичної арени.

На цьому тлі заява президента про зміну пріоритетів у відносинах із ЄС може мати важливе політичне значення. Туреччина офіційно зберігає перспективу європейської інтеграції, однак Анкара дедалі чіткіше демонструє готовність проводити власний курс.

Таким чином, вступ до Євросоюзу для Туреччини залишається можливістю, але вже не стратегічною ціллю номер один. Водночас напруженість між Анкарою та європейськими партнерами посилюється через ситуацію з правами опозиції та станом демократії в країні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Ердоган опинився перед складним вибором: його нове рішення може не сподобатися Путіну/




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