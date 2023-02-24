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Эрдоган снова провел переговоры с Путиным: о чем они говорили

Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

сегодня, 19:20
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Автор:

Лиля Воробьева

24 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Anadolu .

Эрдоган снова провел переговоры с Путиным: о чем они говорили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что на переговорах лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и российскую войну против Украины.


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Турецкий президент Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в войне.

Кроме того, политик еще раз подчеркнул, что Анкара искренне хочет, чтобы достигнутые в Стамбуле договоренности были возрождены. Эрдоган заявил, что Турция готова сделать это хоть каким вкладом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Эрдоган снова предложил диалог с Путиным . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил помощь Анкары в достижении мира в Украине путем диалога. С такой инициативой турецкий лидер выступил во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы два президента обсудили ситуацию в Украине в контексте первой годовщины российского вторжения, а также последствия недавнего землетрясения в Турции. С первых дней российского вторжения турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Турцию как переговорную площадку между Россией и Украиной. В конце марта на территории Турции прошли переговоры между делегациями Украины и России.

Также мы писали о том, что Зеленский ответил, будет ли вести мирные переговоры с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский дает большое интервью перед мировыми журналистами подводя итоги года войны. В ходе пресс-конференции Зеленского спросили о возможности переговоров с Путиным. Журналист спросил Владимира Зеленского, согласен ли он пойти на мирные переговоры с Путиным при посредничестве турецкого президента Реджепа Эрдогана. Украинский лидер отметил, что обращался к президенту Турции, чтобы предотвратить войну с Россией. В конце ответа Владимир Зеленский объяснил, почему не будет вести переговоры с президентом России.



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