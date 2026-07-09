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Ердоган здивував лідерів НАТО незвичайним подарунком: зброя викликала дипломатичну дилему

Пістолети з бойовими патронами отримали глави ЄС, Великобританії та Нідерландів, проте далеко не всі готові забрати такий цінний презент додому

9 липня 2026, 10:16
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Кравцев Сергей

Незвичайний жест президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана після завершення саміту НАТО опинився у центрі уваги європейських політиків. Як повідомляє Politico, турецький лідер підніс ряду високопоставлених гостей пам'ятні гравіровані пістолети, укомплектовані бойовими патронами. Серед одержувачів опинилися голова Європейської ради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Ердоган здивував лідерів НАТО незвичайним подарунком: зброя викликала дипломатичну дилему

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

Подарунок, який мав стати символічним сувеніром від країни-господарки саміту, несподівано перетворився на предмет дипломатичних процедур та дискусій. В апараті Європейської ради повідомили, що зброю вже вилучила служба безпеки Кошти для перевірки. Після цього пістолет планують доставити до Бельгії та зберігати відповідно до встановлених правил поводження з вогнепальною зброєю.

Що стосується Урсули фон дер Ляйєн, то в її оточенні поки не розкривають, яке рішення буде ухвалено щодо незвичайного презенту. При цьому європейські чиновники визнають, що такі дорогі подарунки підпадають під суворі обмеження, які діють для посадових осіб ЄС. Саме тому малоймовірно, що зброя залишиться в особистому користуванні керівників європейських інституцій.

Пізніше з'ясувалося, що аналогічні подарунки отримали прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та голова уряду Нідерландів Роб Еттен. Їхні представники повідомили, що зброя залишиться на території Туреччини і буде передана для офіційного списання, не залишаючи країну.

Історія з подарунками Ердогана стала однією з найбільш обговорюваних тем після саміту НАТО, поставивши питання про те, де проходить межа між дипломатичним жестом та дотриманням антикорупційних норм.

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Джерело: https://x.com/POLITICOEurope/status/2074971663314170132?utm_source=chatgpt.com
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