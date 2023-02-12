Эрдоган все больше подвергается критике в Турции. Какие причины

Серия мощных землетрясений, прошедшая в Турции, негативно влияет на позицию президента страна Реджепа Эрдогана. Политика критикуют за неготовность к катастрофе, медленные спасательные операции, оказание помощи и все это происходит на фоне неудачных экономических реформ Эрдогана. О критике нынешнего лидера Турции сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Эрдоган ожидает выборов президента, которые должны состояться через три месяца. Общество и оппозиция все больше критикуют лидера Турции.

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"Они потерпели неудачу в этом, как и в любом другом вопросе, они не знают, как управлять государством. Если кто-то ответственен за этот процесс, то это Эрдоган. Именно эта руководящая партия 20 лет не готовила страну к землетрясению", — сказал он. лидер главной оппозиционной партии Кемаль Килидароглу.

Вероятно, землетрясение 1999 года в Турции пошатнуло позиции тогдашней власти и предоставило возможность Эрдогану получить поддержку населения. Теперь все больше критики идет в сторону президента Турции. Его обвиняют в том, что деньги, которые должны были идти на укрепление зданий и борьбу с землетрясениями, были потрачены на дороги, которыми управляют партнеры Эрдогана. Другие утверждают, что власти препятствуют международным организациям в спасательных операциях, кроме того, пострадавших могли оставлять без помощи.

"Некоторые из выживших сказали, что их оставили на морозе, без еды и воды, тогда как другие сообщили, что даже слышали, как их близкие оказались под завалами, а спасатели не пришли, чтобы помочь их уволить", — сообщает Politico .

Эрдоган пытается справиться с гуманитарной катастрофой и заявил, что каждая пострадавшая от землетрясения семья получит 10 тыс. лир (около 500 евро). Также президент Турции обещает построить в течение года жилье для пострадавших.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве во внутреннюю политику Турции.

Также "Комментарии" писали о самых смертоносных землетрясениях в истории человечества.



