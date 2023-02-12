Эрдоган все больше подвергается критике в Турции. Какие причины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Серия мощных землетрясений, прошедшая в Турции, негативно влияет на позицию президента страна Реджепа Эрдогана. Политика критикуют за неготовность к катастрофе, медленные спасательные операции, оказание помощи и все это происходит на фоне неудачных экономических реформ Эрдогана. О критике нынешнего лидера Турции сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Politico.
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
Эрдоган ожидает выборов президента, которые должны состояться через три месяца. Общество и оппозиция все больше критикуют лидера Турции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Вероятно, землетрясение 1999 года в Турции пошатнуло позиции тогдашней власти и предоставило возможность Эрдогану получить поддержку населения. Теперь все больше критики идет в сторону президента Турции. Его обвиняют в том, что деньги, которые должны были идти на укрепление зданий и борьбу с землетрясениями, были потрачены на дороги, которыми управляют партнеры Эрдогана. Другие утверждают, что власти препятствуют международным организациям в спасательных операциях, кроме того, пострадавших могли оставлять без помощи.
Эрдоган пытается справиться с гуманитарной катастрофой и заявил, что каждая пострадавшая от землетрясения семья получит 10 тыс. лир (около 500 евро). Также президент Турции обещает построить в течение года жилье для пострадавших.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве во внутреннюю политику Турции.
Также "Комментарии" писали о самых смертоносных землетрясениях в истории человечества.
Обсуждения
Новости