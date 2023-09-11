Эрдоган встал на защиту России: что заявил турецкий лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который раньше пытался позиционировать себя, как посредник в возможных переговорах Украины и РФ и заявлял о своей нейтральной позиции относительно войны в Украине, теперь встал на сторону Кремля. Во время участия в саммите "Большой двадцатки" он поддержал требования российского диктатора Владимира Путина о снятии санкции с Россией взамен на продолжен е работы зернового соглашения. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Эрдоган сделал на итоговой пресс-конференции по окончании саммита G20 в Индии.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

В частности, турецкий президент перечислил претензии, которые имеет Москва к Западу в вопросе восстановления зерновой сделки. Также он подчеркнул, что Россия готова на бесплатной основе предоставить миллион тонн зерна для отправки бедным странам Африки.

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"Мы (Ред. – Турция) думаем так же. Катар думает так же. Мы надеемся, что так и будет и дальше. Пока господин Путин согласился на один миллион тонн. Когда я вел переговоры с господином Лавровым, я повторил, что мы не должны ограничивать это количество одним миллионом и искать пути увеличения объемов", – высказался Эрдоган.

Также президент Турции высказал мнение, что, если и дальше Россия будет находится в изоляции, то надеяться на то, что новое зерновое соглашение будет долговременным не приходится.

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Также издание "Комментарии" сообщало — сочинские переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, прошедшие 4 сентября, завершились безрезультатно. РФ не намерена возвращаться к зерновому соглашению, продолжая выдвигать нелепые претензии всем и вся. При этом Эрдоган заявил, что Турция вместе с ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому соглашению. И почему-то призвал Украину смягчить свои подходы к общим шагам с Россией. На что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже дал понять, что наша страна не пойдет на уступки в вопросе возобновления зернового соглашения, потакая шантажу Кремля. О чем говорят пост-переговорные заявления? Как ситуация вокруг блокирования морского экспорта из Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



