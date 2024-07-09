Перед саммитом НАТО Эрдоган сделал заявление о прекращении войны в Украине

Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, но настаивает на том, что НАТО не должно быть стороной в конфликте между Россией и Украиной, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отъездом на саммит НАТО в Вашингтоне.

Реджеп Эрдоган

По его словам, Турция всегда поддерживала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, однако она также придерживается принципиальной позиции, что НАТО не должно становиться стороной конфликта в войне между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что с самого начала Турция выступала за справедливый мир, в котором не будет проигравших.

"С этой целью мы с самого начала взяли на себя ответственность за прекращение огня, в частности в Стамбульском процессе, а затем прокладывание пути к постоянному миру. Каждый день, когда "говорит" оружие, льется кровь и гибнут люди, показывает, насколько мы правы", — сказал Эрдоган.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Турции на встрече с Владимиром Путиным в Астане 3 июля заявил о возможности достижения справедливого мира в войне между Россией и Украиной, который удовлетворил бы обе стороны. Турция готова выступить посредником для достижения консенсуса, начиная с прекращения огня и постепенно двигаясь к миру.

Кроме того, Эрдоган на встрече с Си Цзиньпином предупредил его о серьезнейшей угрозе распространения конфликта РФ и Украины и агрессии Израиля против Палестины на региональном и глобальном уровне. Глава Турции призвал международное сообщество принять превентивные меры с целью недопущения такого развития событий.



