Эрдоган заявил об успехах в турецкой военной операции

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Slava Kot
Турецкие силы обороны провели военную операцию и уничтожили 16 человек, принадлежащих к Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. По словам президента Реджепа Эрдогана Турция и дальше будет противостоять терроризму в регионе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Anadolu Agency.
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
В последние дни турецкие солдаты в регионе проведение операции на территории Иракского Курдистана попали под удары от действий РПК. В результате за два дня погибли 12 турецких солдат. Теперь же Турция нанесла ответный удар и уничтожила 16 представителей РПК.
На событие отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган, заявивший о необходимости продолжить военные действия.
Напомним, что Турция проводит военную операцию "Коготь-замок" на севере Ирака с 17 апреля 2022 года против объектов Рабочей Партии Курдистана в рамках продолжающегося курдско-турецкого конфликта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр нацобороны Турции Яшар Гюлер рассказал, почему его страна до сих пор не одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО.
Также "Комментарии" писали о президенте Турции Реджепа Эрдогане, который грозно пригрозил Израилю из-за атак ЦАХАЛа на Сектор Газы на территории Палестины.
Обсуждения
Новости
SS
сегодня, 13:02
А то как пиндосы могут только с папуасами воевать и рассказывать какие они херои.
SS
сегодня, 13:01
Лучше бы жидовских террористов вешали в израиле!