Эрдоган заявил об успехах в турецкой военной операции

Турецкие силы обороны провели военную операцию и уничтожили 16 человек, принадлежащих к Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака. По словам президента Реджепа Эрдогана Турция и дальше будет противостоять терроризму в регионе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Anadolu Agency.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

В последние дни турецкие солдаты в регионе проведение операции на территории Иракского Курдистана попали под удары от действий РПК. В результате за два дня погибли 12 турецких солдат. Теперь же Турция нанесла ответный удар и уничтожила 16 представителей РПК.

На событие отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган, заявивший о необходимости продолжить военные действия.

сети X. "Негодяи-сепаратисты несли и несут ответственность за пролитую кровь. Мы будем продолжать решительно воплощать нашу стратегию ликвидации терроризма, пока не будет ликвидирован последний террорист. Турция любой ценой не допустит террористическую организацию на севере Ирака или Сирии", — написал

Напомним, что Турция проводит военную операцию "Коготь-замок" на севере Ирака с 17 апреля 2022 года против объектов Рабочей Партии Курдистана в рамках продолжающегося курдско-турецкого конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр нацобороны Турции Яшар Гюлер рассказал, почему его страна до сих пор не одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО.

Также "Комментарии" писали о президенте Турции Реджепа Эрдогане, который грозно пригрозил Израилю из-за атак ЦАХАЛа на Сектор Газы на территории Палестины.