Эрдоган жестоко предупредил Украину и РФ после инцидента в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воздержался от комментариев по поводу сбития неустановленного беспилотного аппарата над Черным морем 15 декабря, однако обратился в Россию и Украину с призывом прекратить удары по судам. Об этом он заявил во время выступления перед турецкими дипломатами в Анкаре, сообщает Daily Sabah.

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

По словам турецкого лидера, атаки на коммерческие или гражданские суда не приносят выгоды ни одной из сторон войны между РФ и Украиной.

"Тщательно придерживаясь Конвенции Монтре, мы предотвратили распространение войны на Черное море. Однако недавние взаимные атаки представляют серьезную угрозу для безопасности судоходства в Черном море. Атаки на коммерческие и гражданские суда не приносят пользы никому. Мы четко передаем наши предупреждения по этому вопросу обеим сторонам", — подчеркнул он.

В материале напоминается, что Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, предоставила Турции полный контроль над проливами Босфора и Чанаккале, известными также как Дарданеллы.

"Она предоставляет полную свободу судоходства гражданским судам в мирное время и ограничен доступ военным кораблям. Однако Турция имеет право запретить вход военным кораблям стран, находящихся в конфликте, если она непосредственно не участвует в этом конфликте. До сих пор конвенция обеспечивала морскую безопасность Турции, но в последние недели Черное море стало очагом атак России". – отмечается в публикации.

В то же время в министерстве обороны Турции сообщили, что истребители F-16 сбили "неуправляемый" беспилотник, двигавшийся со стороны Черного моря. В заявлении отмечается, что аппарат был обнаружен и взят под контроль в рамках "рутинных процедур", после чего его идентифицировали как "утративший управление беспилотный летательный аппарат".

По данным ведомства, Турция подняла в воздух истребители F-16, и "чтобы предотвратить какие-либо негативные последствия, его сбили в безопасном месте вне населенной местности".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что турецкие военные сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, приближавшийся к воздушному пространству страны. Воздушную цель идентифицировали как вышедший из-под контроля БпЛА.

Решение о его уничтожении приняли, чтобы предотвратить "возможные негативные последствия". Об этом Министерство обороны Турции заявило в сети Х. По данным ведомства, в воздух были подняты истребители F-16, действовавшие в координации с НАТО и национальными органами.



В турецком Минобороны подчеркнули, что дрон уничтожили за пределами населенных пунктов.