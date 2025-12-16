Эрдоган жестоко предупредил Украину и РФ после инцидента в Черном море

Рубрики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воздержался от комментариев по поводу сбития неустановленного беспилотного аппарата над Черным морем 15 декабря, однако обратился в Россию и Украину с призывом прекратить удары по судам. Об этом он заявил во время выступления перед турецкими дипломатами в Анкаре, сообщает Daily Sabah.
Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)
По словам турецкого лидера, атаки на коммерческие или гражданские суда не приносят выгоды ни одной из сторон войны между РФ и Украиной.
В материале напоминается, что Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, предоставила Турции полный контроль над проливами Босфора и Чанаккале, известными также как Дарданеллы.
В то же время в министерстве обороны Турции сообщили, что истребители F-16 сбили "неуправляемый" беспилотник, двигавшийся со стороны Черного моря. В заявлении отмечается, что аппарат был обнаружен и взят под контроль в рамках "рутинных процедур", после чего его идентифицировали как "утративший управление беспилотный летательный аппарат".
По данным ведомства, Турция подняла в воздух истребители F-16, и "чтобы предотвратить какие-либо негативные последствия, его сбили в безопасном месте вне населенной местности".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что турецкие военные сбили над Черным морем неизвестный беспилотник, приближавшийся к воздушному пространству страны. Воздушную цель идентифицировали как вышедший из-под контроля БпЛА.
Решение о его уничтожении приняли, чтобы предотвратить "возможные негативные последствия". Об этом Министерство обороны Турции заявило в сети Х. По данным ведомства, в воздух были подняты истребители F-16, действовавшие в координации с НАТО и национальными органами.