Ердоган жорстоко попередив Україну та РФ після інциденту у Чорному морем

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган утримався від коментарів щодо збиття невстановленого безпілотного апарата над Чорним морем 15 грудня, однак звернувся до Росії та України із закликом припинити удари по суднах. Про це він заявив під час виступу перед турецькими дипломатами в Анкарі, повідомляє Daily Sabah.

Реджеп Тайїп Ердоган (фото з відкритих джерел)

За словами турецького лідера, атаки на комерційні чи цивільні судна не приносять вигоди жодній зі сторін війни між РФ та Україною.

"Ретельно дотримуючись Конвенції Монтре, ми запобігли поширенню війни на Чорне море. Однак нещодавні взаємні атаки становлять серйозну загрозу для безпеки судноплавства в Чорному морі. Атаки на комерційні та цивільні судна не приносять користі нікому. Ми чітко передаємо наші попередження з цього питання обом сторонам", – наголосив Ердоган.

У матеріалі нагадується, що Конвенція Монтре, підписана у 1936 році, надала Туреччині повний контроль над протоками Босфор і Чанаккале, відомими також як Дарданелли.

"Вона надає повну свободу судноплавства цивільним суднам у мирний час і обмежений доступ військовим кораблям. Однак Туреччина має право заборонити вхід військовим кораблям країн, що перебувають у конфлікті, якщо вона безпосередньо не бере участі в цьому конфлікті. Дотепер конвенція забезпечувала морську безпеку Туреччини, але в останні тижні Чорне море стало осередком атак Росії та України, які поширилися на турецькі територіальні води", – зазначається у публікації.

Водночас у міністерстві оборони Туреччини повідомили, що винищувачі F-16 збили "некерований" безпілотник, який рухався з боку Чорного моря. У заяві зазначається, що апарат було виявлено та взято під контроль у межах "рутинних процедур", після чого його ідентифікували як "безпілотний літальний апарат, що втратив керування".

За даними відомства, Туреччина підняла в повітря винищувачі F-16, і "щоб запобігти будь-яким негативним наслідкам, його збили в безпечному місці поза населеною місцевістю".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що турецькі військові збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який наближався до повітряного простору країни. Повітряну ціль ідентифікували як БпЛА, що вийшов з-під контролю.

Рішення про його знищення ухвалили, аби запобігти "можливим негативним наслідкам". Про це Міністерство оборони Туреччини заявило у мережі Х. За даними відомства, у повітря було піднято винищувачі F-16, що діяли в координації з НАТО та національними органами.



У турецькому Міноборони наголосили, що дрон знищили поза межами населених пунктів.