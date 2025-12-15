logo_ukra

BTC/USD

86224

ETH/USD

2944.4

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Туреччина Застосували F-16: Туреччина збила невідомий безпілотник
commentss НОВИНИ Всі новини

Застосували F-16: Туреччина збила невідомий безпілотник

Туреччина підняла у повітря винищувачі F-16, що діяли в координації з НАТО

15 грудня 2025, 21:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Турецькі військові збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який наближався до повітряного простору країни. Повітряну ціль ідентифікували як БпЛА, що вийшов з-під контролю. 

Застосували F-16: Туреччина збила невідомий безпілотник

Турецькі F-16. Фото: з відкритих джерел

Рішення про його знищення ухвалили, аби запобігти "можливим негативним наслідкам". Про це Міністерство оборони Туреччини заявило у мережі Х. 

За даними відомства, у повітря було піднято винищувачі F-16, що діяли в координації з НАТО та національними органами.

"Було встановлено, що дана повітряна ціль є безпілотним літальним апаратом, який вийшов з-під контролю. Щоб уникнути можливих негативних наслідків, він був уражений і збитий у безпечній зоні", — йдеться у заяві.

У турецькому Міноборони наголосили, що дрон знищили поза межами населених пунктів. 

Як повідомляв портал "Коментарі", під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак. Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. Дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.

Раніше видання "Коментарі" писало, що випадки появи невідомих безпілотників у країнах Європи почастішали. Зокрема, як писав портал "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що дрони, які з’являються над аеропортами країни, наразі "не становлять жодної прямої загрози". Він додав, що збройні сили не планують збивати дрони у всіх місцях їх появи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/tcsavunma
Теги:

Новини

Всі новини