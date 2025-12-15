Застосували F-16: Туреччина збила невідомий безпілотник

Турецькі військові збили над Чорним морем невідомий безпілотник, який наближався до повітряного простору країни. Повітряну ціль ідентифікували як БпЛА, що вийшов з-під контролю.

Турецькі F-16. Фото: з відкритих джерел

Рішення про його знищення ухвалили, аби запобігти "можливим негативним наслідкам". Про це Міністерство оборони Туреччини заявило у мережі Х.

За даними відомства, у повітря було піднято винищувачі F-16, що діяли в координації з НАТО та національними органами.

"Було встановлено, що дана повітряна ціль є безпілотним літальним апаратом, який вийшов з-під контролю. Щоб уникнути можливих негативних наслідків, він був уражений і збитий у безпечній зоні", — йдеться у заяві.

У турецькому Міноборони наголосили, що дрон знищили поза межами населених пунктів.

Як повідомляв портал "Коментарі", під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак. Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. Дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.

Раніше видання "Коментарі" писало, що випадки появи невідомих безпілотників у країнах Європи почастішали. Зокрема, як писав портал "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що дрони, які з’являються над аеропортами країни, наразі "не становлять жодної прямої загрози". Він додав, що збройні сили не планують збивати дрони у всіх місцях їх появи.