Готова ли Турция разместить свои войска в Украине: в Анкаре сделали заявление

Какие-либо разговоры о развертывании турецких войск в Украине есть смысл вести только после достижения прекращения огня между Украиной и Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Украина и Турция. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, ранее, 25 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в составе сил могут быть французские, британские и турецкие солдаты.

Анкара, которая поддерживала дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом во время войны, подчеркнула, что готова обсуждать такое развертывание только после определения условий его реализации.

"Сначала между Россией и Украиной должно быть установлено соглашение о прекращении огня. После этого необходимо установить рамки миссии с четким мандатом, а также определить объем вклада каждой страны", — говорится в заявлении турецкого Минобороны на брифинге для СМИ.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные страны не планируют размещать свои войска в Украине, пока идет война. Однако после подписания мирного соглашения "силы обеспечения безопасности" могут войти на позиции вдали от линии фронта.

Иностранные войска могут, в частности, разместить в Киеве или Одессе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью RTL.

По его словам, в состав сил гарантирования войдут французские, британские и турецкие военные. Они будут заниматься подготовкой украинских сил и обеспечением безопасности, как страны НАТО уже помогают государствам на восточном фланге Альянса.

