logo

BTC/USD

110403

ETH/USD

3860.08

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция В Турции сделали заявление о новом раунде переговоров между Украиной и РФ: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции сделали заявление о новом раунде переговоров между Украиной и РФ: что известно

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между Украиной и РФ.

2 ноября 2025, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Турция снова предлагает себя в качестве посредника для мирных переговоров между Украиной и Россией. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух государств, а также возможный саммит лидеров в Стамбуле. Об этом сообщает издание Yeni Safak.

В Турции сделали заявление о новом раунде переговоров между Украиной и РФ: что известно

Турция готова принять новый раунд переговоров. Фото из открытых источников

Хакан Фидан заявил, что Турция видит дипломатию единственным путем мирного урегулирования войны в Украине.

"Три предварительных раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле принесли реальные результаты, от обмена пленными до возобновления прямого диалога. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к миру", — заявил глава турецкого МИД.

По словам Фидана, Анкара и дальше будет поддерживать любые инициативы, направленные на прекращение войны, и готова предоставить свою площадку для новых встреч.

"Диалог и дипломатия остаются во главу угла турецкой внешней политики. Мы готовы способствовать переговорам в любом формате, если это поможет остановить страдания людей", — добавил Фидан.

В то же время, другие страны также заявляют о готовности присоединиться к мирному процессу. В частности, министр иностранных дел Сербии Марко Джурич ранее сообщил, что Белград может организовать встречу представителей Украины и РФ, поскольку поддерживает дружеские отношения с обеими сторонами.

В Кремле пока не спешат с конкретными шагами. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков недавно заявил, что переговоры "превратились в слишком затянувшуюся паузу", воздерживаясь от подтверждения любых новых инициатив.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле не видят нужды во встрече Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал особенность, по которой Россия постоянно ищет войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://en.yenisafak.com/turkiye/turkiye-to-host-ukraine-russia-peace-summit-in-istanbul-3710070
Теги:

Новости

Все новости