В Турции сделали заявление о новом раунде переговоров между Украиной и РФ: что известно

Турция снова предлагает себя в качестве посредника для мирных переговоров между Украиной и Россией. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух государств, а также возможный саммит лидеров в Стамбуле. Об этом сообщает издание Yeni Safak.

Турция готова принять новый раунд переговоров. Фото из открытых источников

Хакан Фидан заявил, что Турция видит дипломатию единственным путем мирного урегулирования войны в Украине.

"Три предварительных раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле принесли реальные результаты, от обмена пленными до возобновления прямого диалога. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к миру", — заявил глава турецкого МИД.

По словам Фидана, Анкара и дальше будет поддерживать любые инициативы, направленные на прекращение войны, и готова предоставить свою площадку для новых встреч.

"Диалог и дипломатия остаются во главу угла турецкой внешней политики. Мы готовы способствовать переговорам в любом формате, если это поможет остановить страдания людей", — добавил Фидан.

В то же время, другие страны также заявляют о готовности присоединиться к мирному процессу. В частности, министр иностранных дел Сербии Марко Джурич ранее сообщил, что Белград может организовать встречу представителей Украины и РФ, поскольку поддерживает дружеские отношения с обеими сторонами.

В Кремле пока не спешат с конкретными шагами. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков недавно заявил, что переговоры "превратились в слишком затянувшуюся паузу", воздерживаясь от подтверждения любых новых инициатив.

