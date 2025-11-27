Чи готова Туреччина розмістити свої війська в Україні: в Анкарі зробили заяву

Рубрики
Будь-які розмови про розгортання турецьких військ в Україні є сенс вести лише після досягнення припинення вогню між Україною та Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".
Україна та Туреччина. Фото: з відкритих джерел
ЗМІ зазначає, що раніше, 25 листопада, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у складі сил можуть бути французькі, британські та турецькі солдати.
Анкара, яка підтримувала дружні стосунки як із Москвою, так і з Києвом під час війни, наголосила, що готова обговорювати таке розгортання лише після визначення умов його реалізації.
Читайте також на порталі "Коментарі" — західні країни не планують розміщувати свої війська в Україні, доки триває війна. Однак після підписання мирної угоди "сили забезпечення безпеки" можуть увійти на позиції далеко від лінії фронту.
Іноземні війська можуть, зокрема, розмістити у Києві чи Одесі, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю RTL.
За його словами, до складу сил гарантування увійдуть французькі, британські та турецькі військові. Вони займатимуться підготовкою українських сил і безпекою, як країни НАТО вже допомагають державам на східному фланзі Альянсу.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Туреччина знову пропонує себе посередником для мирних переговорів між Україною та Росією. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан заявив, що Анкара готова ухвалити четвертий раунд переговорів між делегаціями двох держав, а також можливий саміт лідерів у Стамбулі. Про це повідомляє видання Yeni Safak.