Чи готова Туреччина розмістити свої війська в Україні: в Анкарі зробили заяву

Будь-які розмови про розгортання турецьких військ в Україні є сенс вести лише після досягнення припинення вогню між Україною та Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

ЗМІ зазначає, що раніше, 25 листопада, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у складі сил можуть бути французькі, британські та турецькі солдати.

Анкара, яка підтримувала дружні стосунки як із Москвою, так і з Києвом під час війни, наголосила, що готова обговорювати таке розгортання лише після визначення умов його реалізації.

"Спочатку між Росією та Україною має бути встановлена угода про припинення вогню. Після цього необхідно встановити рамки місії з чітким мандатом, а також визначити обсяг вкладу кожної країни", — йдеться у заяві турецького Міноборони на брифінгу для ЗМІ.

Іноземні війська можуть, зокрема, розмістити у Києві чи Одесі, заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю RTL.

За його словами, до складу сил гарантування увійдуть французькі, британські та турецькі військові. Вони займатимуться підготовкою українських сил і безпекою, як країни НАТО вже допомагають державам на східному фланзі Альянсу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Туреччина знову пропонує себе посередником для мирних переговорів між Україною та Росією. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан заявив, що Анкара готова ухвалити четвертий раунд переговорів між делегаціями двох держав, а також можливий саміт лідерів у Стамбулі. Про це повідомляє видання Yeni Safak.




