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Интриги больше нет: официальные результаты выборов президента Турции

Эрдоган победил на выборах президента Турции - есть официальные результаты

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу и снова стал президентом Турции. Во втором туре он не оставил шансов на победу своему сопернику Кемалю Киличдароглу, обойдя того более, чем на 4% голосов. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Anadolu".

Интриги больше нет: официальные результаты выборов президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Глава центрального избирательного комитета Ахмет Енер объявил окончательные результаты подсчета голосов на выборах президента Турции.


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"Реджеп Тайип Эрдоган получил 52,14 процента голосов, а господин Кемаль Киличдароглу получил 47,86 процента голосов", – отметил Енер.

Стоит напомнить, во время состоявшегося, 14 мая, первого тура президентских выборов ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому сегодня провели второй тур.                                                                                                                                    

Реджепа Эрдогана уже поздравил с победой на выборах украинский лидер Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — что показал первый тур выборов в Турции – в чем теперь главная интрига. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало - официальная Анкара ответила отказом на предложение Вашингтона передать Украине систему противоракетной обороны С-400, которую она купила у России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявление которого цитирует турецкое агентство "Anadolu".

Ранее "Комментарии" писали — Турция не собирается вводить санкции против РФ – что может измениться после выборов.




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Источник: https://www.aa.com.tr/tr/politika/ysk-baskani-yener-sayin-recep-tayyip-erdogan-cumhurbaskani-olarak-secilmistir/2908333
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