Турция не собирается вводить санкции против РФ – что может измениться после выборов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не ввела и не собирается вводить санкции против России по примеру Запада, поскольку руководствуется собственными экономическими интересами (торговля, туризм). Может ли ситуация измениться под влиянием результатов выборов, которые пройдут в Турции в мае. Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Турция. Фото: из открытых источников

Внешнюю политику Турции постоянно формировала экономическая целесообразность

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб рассуждает так:

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ища пользу всюду, где только возможно. Такой подход рационален для любого сознательного правительства, как бы неприятно это не звучало для Украины, которая страдает от российской агрессии и надеется на максимальную поддержку отовсюду". "На самом деле, в заявлении Мевлюта Чавушоглу нет ничего удивительного. Позиция Анкары по поводу войны в Украине не менялась с начала полномасштабного вторжения. Турция упорно играет роль "друга и партнера для всех сторон конфликта", руководствуясь при этом национальными интересами

Виктория Гриб сомневается, что по итогам выборов в Турции стоит рассчитывать на изменения в отношении Украины.

несмотря на то, что являются ближайшими союзниками для Киева в противостоянии россиянам. Неожиданно выяснилось, что поддержка Украины тает, когда она противоречит национальным интересам. Это необходимо учитывать, планируя послевоенное восстановление. Уже сейчас становится очевидным, что рассчитывать, прежде всего, стоит на собственные ресурсы и мощности". "Внешнюю политику Турции постоянно формировала экономическая целесообразность, – поясняет она. – Пока нет веских причин нарушать эту традицию. В конце концов, аналогично поступают и страны Евросоюза. К примеру, когда выяснилось, что экспорт украинского зерна угрожает фермерам Польши, Словакии и Румынии, правительства этих стран объявили о его запрете

Экономически Турция даже зарабатывает на войне в Украине

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что даже, если в Турции сменится власть, ничего касательно политики по не введению санкций против РФ не поменяется.

"Турция, действительно, действует четко в своих национальных интересах. Понимая, что антироссийские санкции с ее стороны ударят по ее же экономике. Если более экономически мощные страны Запада могут как-то компенсировать потери, которые тоже несут от санкционной политики, то Турция – нет. И с вводом ограничений против РФ она сама потеряет больше, чем собственно страна-агрессор", – поясняет эксперт.

По словам Александра Охрименко, хоть политически официальная Анкара поддерживает Украину, подчеркивая необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности, экономически она даже зарабатывает на этой войне.

Турция действует по принципу "деньги не пахнут"

По мнению соучредителя Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолия Амелина, выборы могут поменять политический расклад, но вряд ли экономический.

"Турция действует по принципу "деньги не пахнут". Между ней и РФ за год существенно вырос товарооборот. Масса россиян, спасаясь от мобилизации, просто ища лучшей жизни, осели в Турции. Они стимулируют спрос на недвижимость: покупают квартиры, арендуют их. Тратят в этой стране деньги, увеличивают потребление. Все эти факторы, естественно, выгодны Турции", – поясняет Анатолий Амелин.

Кроме того, продолжает эксперт, Турция, через которую идет "серый импорт", стала одним из хабов, который позволяет России обходить санкции.

"Да, Турция не является поставщиком вооружений или комплектующих в РФ, но она зарабатывает (и не скрывает этого) и на торговле (в том числе – "сером импорте"), и на туризме (русские приезжают тратить деньги)", – констатирует Анатолий Амелин.

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