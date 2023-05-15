Что показал первый тур выборов в Турции – в чем теперь главная интрига

Первый тур президентских выборов в Турции не выявил однозначного лидера. У действующего президента Реджепа Эрдогана – 49% с небольшим, у его главного оппонента Кемаля Кылычдароглу – приблизительно 45%. Второй тур состоится 28 мая. Какие выводы можно сделать по результатам первого тура, какие ожидания от второго? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Выборы в Турции. Фото: из открытых источников

Эрдоган все два десятилетия усердно строил политическую систему под себя – и вряд ли готов с ней так просто расстаться

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что первый тур показал высокую активность турецких избирателей (88,84%), что объясняется накалом избирательной кампании.

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"Турецкий электорат оказался сильно поляризованным, поэтому Эрдогану и Кылычдароглу пришлось использовать все мобилизационные стратегии для расширения электоральной базы. Оппозиции было труднее, поскольку на выборах в полный рост была развернута цифровая цензура и ограничение свободы слова", – отмечает эксперт.

По его словам, Эрдоган строил кампанию вокруг образа сильного султана, заставляющего мир считаться с интересами страны. Ставку сделал на сельские провинции Анатолии и консервативно и националистически настроенный электорат. Особенностью кампании стали масштабные инфраструктурные проекты: первая атомная электростанция, первый турецкий электромобиль, открытие газового месторождения в Черном море, щедрые социальные выплаты разным категориям населения.

"Однако главным врагом Эрдогана стала экономическая ситуация, большая инфляция и девальвация лиры. Резкое падение жизни в последние годы после положительной динамики прошлого десятилетия сформировало раздражение, которое быстро переносилось на Эрдогана и, наконец, вместе с последствиями катастрофического зимнего землетрясения, ударило по рейтингу", – поясняет Олег Постернак.

Он отмечает, что Кылычдароглу – кемалист, университетский преподаватель, сделавший ставку по образу морального авторитета, способного объединить избирателей с очень разными взглядами. Ставка в его кампании делалась на городской электорат, образованные слои, национальные меньшинства.

"В первом туре лидеру оппозиции очень важно показать было способность победить Эрдогана и умение объединить вокруг себя различимые оппозиционные силы. На это направляла социология, подогревавшая мотивацию голосования", – рассказывает политтехнолог.

Проблемой Кылычдароглу, по словам эксперта, является отсутствие яркой харизмы и закрепление в сознании тенденции отставания от Эрдогана по итогам первого тура, что позволяет властям ретранслировать месседж о неспособности оппозиции победить действующего президента во втором туре.

"Эрдоган все два десятилетия усердно строил политическую систему под себя – и вряд ли готов с ней так просто расстаться. Поэтому победить его Кылычдароглу будет тяжело, но возможно при определенных условиях, – считает Олег Постернак. – Теоретически он может рассчитывать на голоса Синана Огана – лидера партии "Альянс предков", правого националистического блока (стал третьим с результатом более 5% избирателей.). Второй тур – это очень часто битва антиэлекторатов, поэтому кандидат от оппозиции должен сосредоточиться на мощной консолидации протестного электората – и попытаться перетащить на свою сторону колеблющихся избирателей".

С точки зрения геополитики изменения не будут велики при любом результате выборов

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий поделился таким комментарием:

"После первого тура можно однозначно заявить, что у Эрдогана появилась мощная оппозиция. Окончательный результат выборов еще не предопределен, хотя более предпочтительными кажутся шансы действующего президента. Но в конечном итоге всё будет зависеть от явки и умения мобилизовать избирателей. И здесь возможны варианты".

Александр Палий обращает внимание, что многие сейчас говорят о противостоянии город-село в Турции. И в этом, считает он, есть определенный смысл.

"С точки зрения геополитики изменения не будут велики при любом результате выборов, – прогнозирует эксперт. – Турция будет и далее членом НАТО, поддерживать почти все инициативы Альянса, но при этом оставаться довольно строптивым членом блока, склонным к "выгрызанию" собственной выгоды".

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