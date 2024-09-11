Как должна завершиться война в Украине: что Эрдоган заявил о Крыме

Аннексированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем видеообращении к участникам Крымской платформы сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", – отметил турецкий лидер.

Эрдоган напомним, что Анкара с первого дня аннексии Крыма выступала категорически против такого шага. Ведь это еще больше углубило страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.

Президент Турции подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия крымских татар является одним из приоритетов внешней политики официальной Анкары.

Эрдоган также подчеркнул, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.

Президент Турции выразил надежду, что война в Украине завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин несколько раз объявлял свой визит в Турцию, однако со временем его отменял. Одной из причин, почему Путин не летит к Эрдогану, могут быть требования российского диктатора, а именно, чтобы его сопровождали российские истребители во время перелета в Турцию.

Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину избегал визитов в любые страны, не входили в состав СССР. Исключением стал недавний визит в Монголию, где российскому диктатору пообещали, что его не арестуют, несмотря на ордер от МУС.



